Масько (Кудрявцева) Нина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масько (Кудрявцева) Нина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1971

Дочь: Яровая Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Масько Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1978

Сын: Масько Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Масько Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масько Владимир Васильевич

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