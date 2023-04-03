Масько (Кудрявцева) Нина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1971
Дочь: Яровая Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Масько Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1978
Сын: Масько Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Масько Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно