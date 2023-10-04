Толстов Степан Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстов Степан Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1911

Дочь: Гаранина Александра

Мать ребёнка: Толстова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куличкина Клавдия

Мать ребёнка: Толстова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толстова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Мария

Мать ребёнка: Толстова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торговкина Анна

Мать ребёнка: Толстова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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