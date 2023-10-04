Толстов Степан Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1911
Дочь: Гаранина Александра
Мать ребёнка: Толстова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куличкина Клавдия
Мать ребёнка: Толстова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толстова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Мария
Мать ребёнка: Толстова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торговкина Анна
Мать ребёнка: Толстова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстова Татьяна
Смерть
Неизвестно