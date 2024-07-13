Шаповалов Александр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаповалова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Шаповалова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаповалов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Шаповалова Людмила