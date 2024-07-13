Шаповалов Александр Емельянович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаповалов Александр Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаповалов Емельян

Мать: Шаповалова (Шевченко) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаповалова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Шаповалова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаповалов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Шаповалова Людмила

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