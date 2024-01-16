Юсубкалиева Галина Руслановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1982
Отец: Бакаев Руслан Аббасович
Мать: Бакаева Вера Никитична
Рождение ребёнка
12.02.2009
Дочь: Юсубкалиева Марина Бекбулатовна
Отец ребёнка: Юсубкалиев Бекбулат Жанабаевич
Рождение ребёнка
12.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юсубкалиев Бекбулат Жанабаевич
Рождение ребёнка
13.11.2013
Сын: Юсубкалиев Роман Бекбулатович
Отец ребёнка: Юсубкалиев Бекбулат Жанабаевич