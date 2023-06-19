Тесленко Алексей Игоревич
Место рождения
Дата рождения15.10.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1960
Отец: Тесленко Игорь Алексеевич
Мать: Лидия Александровна
Образование
С 1979 по 1981
Пермское военное авиационно-техническое училище
Рождение ребёнка
31.07.1983
Сын: Лыкошин (тесленко) Александр
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
31.07.1983
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
27.06.1992
Жена: Тесленко Наталья
Приморский край, Партизанский район, гарнизон Николаевка
Рождение ребёнка
05.05.1993
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Тесленко Наталья
Приморский край, г.Находка
Рождение ребёнка
25.05.1997
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Тесленко Наталья
Приморский край, г.Находка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Место жительства
Неизвестно