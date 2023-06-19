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Тесленко Алексей Игоревич

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Место рождения

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.10.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1960

Отец: Тесленко Игорь Алексеевич

Мать: Лидия Александровна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Образование
С 1979 по 1981
Пермь, Пермский, Пермский край
Пермское военное авиационно-техническое училище
Рождение ребёнка
31.07.1983

Сын: Лыкошин (тесленко) Александр

Мать ребёнка: Татьяна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
31.07.1983

Сын: Тесленко (лыкошин) Игорь

Мать ребёнка: Татьяна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
27.06.1992

Жена: Тесленко Наталья

Приморский край, Партизанский район, гарнизон Николаевка
Рождение ребёнка
05.05.1993

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Тесленко Наталья

Приморский край, г.Находка
Рождение ребёнка
25.05.1997

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Тесленко Наталья

Приморский край, г.Находка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Место жительства
Неизвестно