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Тузова Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Между 1834 и 1851

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Тузов Степан Александрович

Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тузов Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Тузов Федор Александрович

Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Настасья Александровна

Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Тузов Степан Александрович

Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафья Александровна

Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Тузов Михайло Александрович

Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тузов Александр Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1851
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