Тузова Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиМежду 1834 и 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Тузов Степан Александрович
Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тузов Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тузов Федор Александрович
Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Настасья Александровна
Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Тузов Степан Александрович
Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафья Александровна
Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Тузов Михайло Александрович
Отец ребёнка: Тузов Александр Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Между 1834 и 1851