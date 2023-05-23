Кочеткова (Бровкин) Лариса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеткова (Бровкин) Лариса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бровкин Алексей Сергеевич

Мать: Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Александр Игоревич

Отец ребёнка: Кочетков Игорь Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Игоревна

Отец ребёнка: Кочетков Игорь Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочетков Игорь Валерьевич