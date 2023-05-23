Кочеткова (Бровкин) Лариса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бровкин Алексей Сергеевич
Мать: Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Александр Игоревич
Отец ребёнка: Кочетков Игорь Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Игоревна
Отец ребёнка: Кочетков Игорь Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно