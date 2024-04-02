Чикина Вероника Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2009
Сын: Чикин Никита
Отец ребёнка: Блинов Владимир Вячеславович
Рождение ребёнка
2012
Сын: Блинов Артем Владимирович
Отец ребёнка: Блинов Владимир Вячеславович
Рождение ребёнка
2020
Сын: Блинов Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Блинов Владимир Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно