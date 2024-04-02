Чикина Вероника Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикина Вероника Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1990

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2009

Сын: Чикин Никита

Отец ребёнка: Блинов Владимир Вячеславович

Рождение ребёнка
2012

Сын: Блинов Артем Владимирович

Отец ребёнка: Блинов Владимир Вячеславович

Рождение ребёнка
2020

Сын: Блинов Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Блинов Владимир Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Владимир Вячеславович

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