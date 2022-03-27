Спиричев Алексей Михайлович
Место рожденияУломский район
Дата рождения1911
Дата смерти09.11.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Уломский район
Покончил с собой из наградного пистолета. Вероятная причина смерти, сильные головные боли от двух ранений в голову.
Рождение ребёнка
08.11.1941
Дочь: Суханинская Нина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
поселок Кривец Вологодской обл.
Смерть
09.11.1954
посёлок Кривец