Спиричев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиричев Алексей Михайлович

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Место рождения

Уломский район

Дата рождения

1911

Дата смерти

09.11.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Уломский район
Покончил с собой из наградного пистолета. Вероятная причина смерти, сильные головные боли от двух ранений в голову.
Рождение ребёнка
08.11.1941

Дочь: Суханинская Нина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

поселок Кривец Вологодской обл.
Смерть
09.11.1954
посёлок Кривец
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