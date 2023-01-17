Сырникова Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырников ?? Петрович
Отец ребёнка: Сырников Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырников ? Петрович
Отец ребёнка: Сырников Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно