Сырникова Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырникова Зоя Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырников ?? Петрович

Отец ребёнка: Сырников Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырников ? Петрович

Отец ребёнка: Сырников Пётр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырников Пётр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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