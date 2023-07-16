Глушкова Татиана (Татьяна) Евфимиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1911
Дочь: Чемоданова Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Глушков Иоанн (Иван) Сергеевич
починок Богатыревский, Соболевской волости, Вятской губернии
Смерть
Неизвестно