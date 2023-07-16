Глушкова Татиана (Татьяна) Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова Татиана (Татьяна) Евфимиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1911

Дочь: Чемоданова Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Глушков Иоанн (Иван) Сергеевич

починок Богатыревский, Соболевской волости, Вятской губернии
Смерть
Неизвестно