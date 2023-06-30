Андрей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Капитана Ивана Шатилова ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,108 оборот
Место жительства
С 1745
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Смерть
Неизвестно