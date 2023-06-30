Андрей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Капитана Ивана Шатилова ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,108 оборот
Место жительства
С 1745
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Смерть
Неизвестно