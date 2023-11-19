Хмелёв Всеволод Всеволодович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелёв Всеволод Всеволодович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1932

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1932

Отец: Хмелёв Всеволод Иванович

Мать: Хмелёва Анна

Бракосочетание
17.06.1956

Жена: Нерсес Нина

Рождение ребёнка
Около 07.07.1958

Дочь: Хмелёва Марианна Всеволодовна

Мать ребёнка: Нерсес Нина

Рождение ребёнка
23.01.1959

Сын: Хмелёв Александр Всеволодович

Мать ребёнка: Нерсес Нина

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