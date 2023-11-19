Хмелёв Всеволод Всеволодович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1932
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1932
Отец: Хмелёв Всеволод Иванович
Мать: Хмелёва Анна
Бракосочетание
17.06.1956
Жена: Нерсес Нина
Рождение ребёнка
Около 07.07.1958
Дочь: Хмелёва Марианна Всеволодовна
Мать ребёнка: Нерсес Нина
Рождение ребёнка
23.01.1959
Сын: Хмелёв Александр Всеволодович
Мать ребёнка: Нерсес Нина