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Нужнова Нина Георгиевна

Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

07.01.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915 ст.

Отец: Нужнов Георгий Александрович

Мать: Нужнова Анна Евлантиевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
отец Георгий Александрович Нужнов- казак 2-й очереди мать Анна Евлантьевна (в девичестве Сибилёва) крестные - Максим Александрович Нужнов- казачий сын Анна Евлантьевна Чумакова -казачья жена (2 м) св... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1941

Дочь: Кудрявцева Вера Аристарховна

Отец ребёнка: Фролов Аристарх

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Аристарх

Смерть
Неизвестно
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