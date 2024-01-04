Нужнова Нина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915 ст.
отец Георгий Александрович Нужнов- казак 2-й очереди мать Анна Евлантьевна (в девичестве Сибилёва) крестные - Максим Александрович Нужнов- казачий сын Анна Евлантьевна Чумакова -казачья жена (2 м) св... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1941
Дочь: Кудрявцева Вера Аристарховна
Отец ребёнка: Фролов Аристарх
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Аристарх
Смерть
Неизвестно