Тихонравова Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти06.11.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
31.03.1920
Дочь: Тихонравова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Тихонравов Николай Александрович
Рождение ребёнка
17.08.1923
Дочь: Тихонравова Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Тихонравов Николай Александрович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1970
Похороны
06.11.1970
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)