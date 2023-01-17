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Тихонравова Наталья Николаевна

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Место рождения

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

06.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Перкалев Николай Васильевич

Мать: Перкалева Анна Рафаиловна

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.03.1920

Дочь: Тихонравова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Тихонравов Николай Александрович

Рождение ребёнка
17.08.1923

Дочь: Тихонравова Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Тихонравов Николай Александрович

Самара, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Красногорск, Красногорск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонравов Николай Александрович

Смерть
06.11.1970
Красногорск, Красногорск, Московская область
Похороны
06.11.1970
Донской монастырь, колумбарий, Москва, Russia (Россия)
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