Зыков Амфилохий (Анфис) Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Зыков Гордей Лазаревич
Мать: Зыкова Аксинья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Зыков Исидор Амфилохиевич (Анфисович)
Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Марфа Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно