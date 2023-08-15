Зыков Амфилохий (Анфис) Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Амфилохий (Анфис) Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Зыков Гордей Лазаревич

Мать: Зыкова Аксинья Ерофеевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Зыков Исидор Амфилохиевич (Анфисович)

Мать ребёнка: Зыкова Гликерия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Марфа Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Гликерия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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