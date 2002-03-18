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Быстров Вячеслав Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1942

Дата смерти

18.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1942

Отец: Быстров Максим Андреевич

Мать: Быстрова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1969

Сын: Быстров Олег Вячеславович

Мать ребёнка: Быстрова Собетова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быстрова Собетова Галина Васильевна

Смерть
18.03.2002
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