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Парфёнов Александр Дмитриевич
Парфёнов Александр Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Пол
Женский
Отец
Парфёнов Дмитрий Федотьевич
1898 г.р.
Мать
Таскаева Парасковья Алексеевна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЁ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Парфёнов Дмитрий Федотьевич
Мать:
Таскаева Парасковья Алексеевна
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