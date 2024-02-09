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Егоров Александр Иванович

Место рождения

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

18.03.1960

Дата смерти

15.05.1982

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1960

Отец: Егоров Иван Павлович

Мать: Егорова (Саенко) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
токарь на заводе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.05.1982
Причина смерти: УБИЛИ

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