Егоров Александр Иванович
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Дата рождения18.03.1960
Дата смерти15.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
токарь на заводе
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.05.1982
Причина смерти: УБИЛИ