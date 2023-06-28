Кахтюрина (Молькова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кахтюрина (Молькова) Надежда Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1975

Дочь: Санян Елена Александровна

Отец ребёнка: Кахтюрин Александр Ильич

Рождение ребёнка
16.06.1980

Сын: Кахтюрин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Кахтюрин Александр Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кахтюрин Александр Ильич