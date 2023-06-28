Кахтюрина (Молькова) Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1975
Дочь: Санян Елена Александровна
Отец ребёнка: Кахтюрин Александр Ильич
Рождение ребёнка
16.06.1980
Сын: Кахтюрин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Кахтюрин Александр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно