Бавин Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бавин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1956

Сын: Бавин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бавина Зинаида Ефимовна

Рождение ребёнка
19.08.1962

Дочь: Бавина Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Бавина Зинаида Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бавина Зинаида Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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