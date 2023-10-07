Бавин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1956
Мать ребёнка: Бавина Зинаида Ефимовна
Рождение ребёнка
19.08.1962
Дочь: Бавина Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Бавина Зинаида Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бавина Зинаида Ефимовна
Смерть
Неизвестно