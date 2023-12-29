Зорина Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Анна Григорьевна

Место рождения

Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

02.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Иван Филиппович

Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Иван Филиппович

Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
22.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
31.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Иван Филиппович

Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
07.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зорин Иван Филиппович

Ахматенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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