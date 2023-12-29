Зорина Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.02.1950
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
22.07.1958
Рождение ребёнка
31.03.1961
Рождение ребёнка
07.08.1963
Смерть
Неизвестно