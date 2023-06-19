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Еремеев Василий Прокопьевич

Место рождения

Ступино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.07.1970

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

1923 г.р.
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АЗ
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Место
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Рождение
1895

Отец: Еремеев Прокопий

Мать: Анна

Ступино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.05.1923

Дочь: Григорьева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
05.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Федоровна

Смерть
?.07.1970
Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Крестьянск