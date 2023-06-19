Еремеев Василий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти?.07.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Еремеев Прокопий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
17.05.1923
Дочь: Григорьева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
05.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еремеева Евдокия Федоровна
Смерть
?.07.1970
Крестьянск, Партизанский район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Крестьянск