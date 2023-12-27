Рыбаков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1982

Сын: Рыбаков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Огурцова Ольга Борисовна

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Рыбакова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Огурцова Ольга Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Ольга Борисовна

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