Рыбаков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1982
Сын: Рыбаков Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Огурцова Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Рыбакова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Огурцова Ольга Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огурцова Ольга Борисовна