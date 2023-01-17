Сизова Агриппина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСизова Агриппина Алексеева

Сизова Агриппина Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

22.02.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1802

Сын: Сизов Василий Филиппов

Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Иванова Степанида Филиппова

Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.04.1810

Сын: Сизов Иван Филиппов

Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1812

Сын: Сизов Степан Филиппов

Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.11.1816

Дочь: Матрёна Филиппова

Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.03.1823

Сын: Сизов Федот Филиппов

Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Филипп Веденеев

Смерть
22.02.1849
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close