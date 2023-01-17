Сизова Агриппина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти22.02.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1802
Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Иванова Степанида Филиппова
Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев
Рождение ребёнка
19.04.1810
Сын: Сизов Иван Филиппов
Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев
Рождение ребёнка
27.12.1812
Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев
Рождение ребёнка
10.11.1816
Дочь: Матрёна Филиппова
Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев
Рождение ребёнка
02.03.1823
Сын: Сизов Федот Филиппов
Отец ребёнка: Сизов Филипп Веденеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1849
Причина смерти: Естественная смерть/старость