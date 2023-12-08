Мейер Яков (Иоганнес или Якоб) Кондратьевич (Конрад)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти24.02.1917
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Мейер Кондрат (Конрад)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мейер Анна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мейер Егор Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Мариенбург, Новоузенский Уезд Самарской губернии
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Мейер Пётр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Мейер Серафима Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Мейер Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Мейер Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.02.1917