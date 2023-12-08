Мейер Яков (Иоганнес или Якоб) Кондратьевич (Конрад) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейер Яков (Иоганнес или Якоб) Кондратьевич (Конрад)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

24.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Мейер Кондрат (Конрад)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мейер Анна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Мейер Егор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Мариенбург, Новоузенский Уезд Самарской губернии
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Мейер Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Мейер Серафима Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Мейер Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Мейер Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
24.02.1917
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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