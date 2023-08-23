Тихонова Агапия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1885
Отец ребёнка: Тихонов Силантий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.12.1889
Дочь: Абросимова Анисия Силантьевна
Отец ребёнка: Тихонов Силантий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно