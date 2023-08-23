Тихонова Агапия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Агапия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1885

Сын: Тихонов Ефим Силантьевич

Отец ребёнка: Тихонов Силантий Алексеевич

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1889

Дочь: Абросимова Анисия Силантьевна

Отец ребёнка: Тихонов Силантий Алексеевич

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Силантий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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