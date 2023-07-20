Соловьева Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Соловьев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кыласова Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Соловьев Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1889
Сын: Соловьев Евлампий (Алипий Алимпий) (Алипий, Алимпий) Андреевич
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
27.03.1892
Дочь: Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно