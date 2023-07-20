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Соловьева Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Соловьев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кыласова Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Соловьев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
01.10.1889

Сын: Соловьев Евлампий (Алипий Алимпий) (Алипий, Алимпий) Андреевич

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич

Белоево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.03.1892

Дочь: Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Соловьев Андрей Васильевич

Белоево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно