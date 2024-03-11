Вторушина Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вторушина Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1938

Отец: не указан

Мать:

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