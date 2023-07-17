Масленникова (Филонова) Вера
Место рожденияд.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Дата рождения1926
Дата смертиОколо 2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Филонов Степан
Мать: Филонова Анна
д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масленников Петр
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Масленников Петр
Новосибирск, Россия
Смерть
Около 2008
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Первомайское кладбище Новосибирска