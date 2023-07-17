Масленникова (Филонова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова (Филонова) Вера

Место рождения

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области

Дата рождения

1926

Дата смерти

Около 2008

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Филонов Степан

Мать: Филонова Анна

д.Белово, Искитимского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масленников Петр

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Масленников Петр

Новосибирск, Россия
Смерть
Около 2008
Новосибирск, Россия
Похороны
Неизвестно
Первомайское кладбище Новосибирска