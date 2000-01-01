Быковский Федосей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Быковская Дарья Федосеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быковский Филипп Федосеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья Федосеевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?