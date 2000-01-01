Быковский Федосей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быковский Федосей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Быковская Дарья Федосеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быковский Филипп Федосеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья Федосеевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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