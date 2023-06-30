Конев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонев Алексей Иванович

Конев Алексей Иванович

Место рождения

деревня Мостовая, Котельничский район, Кировской области

Дата рождения

05.11.1948

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1948

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Мостовая, Котельничский район, Кировской области
Бракосочетание
18.11.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.10.1971

Дочь: Родина Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close