Конев Алексей Иванович
Место рождениядеревня Мостовая, Котельничский район, Кировской области
Дата рождения05.11.1948
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1948
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Мостовая, Котельничский район, Кировской области
Бракосочетание
18.11.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1971
Дочь: Родина Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область