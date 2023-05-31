Дёминцев Юрий
Место рожденияд. Бекетовская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Дата рождения10.12.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бекетовская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Бракосочетание
28.02.2014
Жена: Дёминцева Мария
Рождение ребёнка
?.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дёминцева Мария
Рождение ребёнка
21.05.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дёминцева Мария
Место жительства
Неизвестно