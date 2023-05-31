Дёминцев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёминцев Юрий

Место рождения

д. Бекетовская, Вожегодский р-н, Вологодская область

Дата рождения

10.12.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бекетовская, Вожегодский р-н, Вологодская область
Бракосочетание
28.02.2014

Жена: Дёминцева Мария

Рождение ребёнка
?.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дёминцева Мария

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дёминцева Мария

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область