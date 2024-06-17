Бочкарев Осип (Иосиф) Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарев Осип (Иосиф) Афанасьевич

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

04.05.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
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Рождение
04.05.1907 ст.

Отец: Бочкарев Афанасий Иванович

Мать: Бочкарева Пелагея Ивановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Быркинского села казак Афонасий Иванов Бочкарев и его жена Пелагея Иванова, православные. 04.04 крещение. Восприемники: урядник Лаврентий Васильев Лесников и казачка Евфимия Никонорова Лесникова. ГАЗК... Показать все
Смерть
Неизвестно

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