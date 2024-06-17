Бочкарев Осип (Иосиф) Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1907 ст.
Быркинского села казак Афонасий Иванов Бочкарев и его жена Пелагея Иванова, православные. 04.04 крещение. Восприемники: урядник Лаврентий Васильев Лесников и казачка Евфимия Никонорова Лесникова. ГАЗК... Показать все
Смерть
Неизвестно