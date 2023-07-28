Брагин Антон Миронов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Пелагея Антонова
Мать ребёнка: Брагина Аксинья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Василиса Антонова
Мать ребёнка: Брагина Аксинья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Брагин Осип Антонов
Мать ребёнка: Брагина Аксинья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анисья Антонова
Мать ребёнка: Брагина Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брагина Аксинья
Смерть
Неизвестно