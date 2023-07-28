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Брагин Антон Миронов

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Дубков (брагин) Мирон Сидоров

Мать: Дубкова (брагина) Евдокия

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Пелагея Антонова

Мать ребёнка: Брагина Аксинья

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Василиса Антонова

Мать ребёнка: Брагина Аксинья

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Брагин Осип Антонов

Мать ребёнка: Брагина Аксинья

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анисья Антонова

Мать ребёнка: Брагина Аксинья

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брагина Аксинья

Смерть
Неизвестно