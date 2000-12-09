Ганиева (Еникеева) София
Место рожденияДеревня Нижние Каргалы, Благоварский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения31.12.1929
Дата смерти09.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1929
Деревня Нижние Каргалы, Благоварский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Хаванском кладбище, Москва