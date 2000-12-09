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Ганиева (Еникеева) София

Место рождения

Деревня Нижние Каргалы, Благоварский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

31.12.1929

Дата смерти

09.12.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Нижние Каргалы, Благоварский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганиев Хамит Исламгалиевич

Смерть
09.12.2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Хаванском кладбище, Москва
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