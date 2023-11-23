(Дунаев) Анисья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дунаев) Анисья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Дунаев Матвей Иванов

Мать: Дунаев Параскева Ивановна

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