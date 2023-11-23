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(Дунаев) Анисья Матвеева
(Дунаев) Анисья Матвеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Пол
Женский
Отец
Дунаев Матвей Иванов
1732 г.р.
Мать
Дунаев (Дунаев) Параскева Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Дунаев Матвей Иванов
Мать:
Дунаев Параскева Ивановна
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