Савранский Семён Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавранский Семён Ильич

Савранский Семён Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Савранский Илья

Мать: Сорочкина Хана Мееровна

Рождение ребёнка
22.09.1924

Сын: Савранский Илья Семёнович

Мать ребёнка: Фельдман Зинаида

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.10.1933

Дочь: Рубина Черия Семёновна

Мать ребёнка: Фельдман Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фельдман Зинаида

Смерть
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close