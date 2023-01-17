Савранский Семён Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Савранский Илья
Мать: Сорочкина Хана Мееровна
Рождение ребёнка
22.09.1924
Сын: Савранский Илья Семёнович
Мать ребёнка: Фельдман Зинаида
Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
29.10.1933
Дочь: Рубина Черия Семёновна
Мать ребёнка: Фельдман Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фельдман Зинаида
Смерть
1985