Пудченко Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудченко Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1891

Дата смерти

16.12.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудченко Захарий Иосифович

Рождение ребёнка
05.06.1931

Дочь: Демцура Нина Захаровна

Отец ребёнка: Пудченко Захарий Иосифович

Кировский, Кировский муниципальный район, Приморский край
Смерть
16.12.1976
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