Пудченко Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1891
Дата смерти16.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пудченко Захарий Иосифович
Рождение ребёнка
05.06.1931
Дочь: Демцура Нина Захаровна
Отец ребёнка: Пудченко Захарий Иосифович
Кировский, Кировский муниципальный район, Приморский край
Смерть
16.12.1976