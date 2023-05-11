Башлыкова Проскева Просковья Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлыкова Проскева Просковья Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аникей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1933

Дочь: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Башлыков Василий Васильевич

Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шляховская Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Башлыков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башлыкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Башлыков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно