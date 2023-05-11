Башлыкова Проскева Просковья Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аникей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1933
Дочь: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Башлыков Василий Васильевич
Козловка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шляховская Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Башлыков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башлыкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Башлыков Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно