Кашеваров Григорий Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашеваров Григорий Макарович

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Место рождения

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Кошеваров Макар Петрович

Мать: Пелагея Васильевна

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
РС 1834 Троицкий завод
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кашеварова Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кашеваров Ефим Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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