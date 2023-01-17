Кашеваров Григорий Макарович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Кошеваров Макар Петрович
Мать: Пелагея Васильевна
РС 1834 Троицкий завод
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Кашеварова Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кашеваров Ефим Григорьевич
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно