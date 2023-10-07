Тюкавкина (Патрышева) Ольга Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1964
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1964
Рождение ребёнка
07.10.1994
Дочь: Шарыгина-Тюкавкина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Тюкавкин Александр
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюкавкин Вадим Александрович
Отец ребёнка: Тюкавкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюкавкин Александр