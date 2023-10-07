Тюкавкина (Патрышева) Ольга Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкавкина (Патрышева) Ольга Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1964

Отец: Патрышев Леонид Николаевич

Мать: Патрышева Лидия Иосифовна

Рождение ребёнка
07.10.1994

Дочь: Шарыгина-Тюкавкина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Тюкавкин Александр

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюкавкин Вадим Александрович

Отец ребёнка: Тюкавкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкавкин Александр

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