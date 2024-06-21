Мухачева (Каракулова) Фекла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти07.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900 ст.
Рождение ребёнка
1904
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
12.01.1911
Рождение ребёнка
1912 ст.
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1916
Рождение ребёнка
07.12.1918
Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
30.09.1925
Рождение ребёнка
1928
Смерть
07.01.1973