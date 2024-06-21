Мухачева (Каракулова) Фекла Степановна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухачева (Каракулова) Фекла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

07.01.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич

Рождение ребёнка
12.01.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1912 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.12.1918

Сын: Мухачев Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухачев Кузьма Алексеевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
07.01.1973

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