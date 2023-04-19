Бунькова Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунькова Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1955

Отец: не указан

Мать: Туманова Юлия Андрияновна

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