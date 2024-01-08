Рыбак Григорий Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Рыбак Митрофан Макариев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1905
Сын: Даниил Рыбак
Мать ребёнка: Рыбак Евдокия Иоаннова
Рождение ребёнка
17.05.1907
Сын: Рыбак Константин
Мать ребёнка: Рыбак Евдокия Иоаннова
Рождение ребёнка
17.08.1908
Дочь: Наталия Рыбак
Мать ребёнка: Рыбак Евдокия Иоаннова
Рождение ребёнка
21.12.1909
Дочь: Агафия
Мать ребёнка: Рыбак Евдокия Иоаннова
Рождение ребёнка
16.03.1911
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Рыбак Евдокия Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбак Евдокия Иоаннова
Смерть
Неизвестно