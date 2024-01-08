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Рыбак Григорий Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Рыбак Митрофан Макариев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1905

Сын: Даниил Рыбак

Мать ребёнка: Рыбак Евдокия Иоаннова

Рождение ребёнка
17.05.1907

Сын: Рыбак Константин

Мать ребёнка: Рыбак Евдокия Иоаннова

Богодуховка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1908

Дочь: Наталия Рыбак

Мать ребёнка: Рыбак Евдокия Иоаннова

Богодуховка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1909

Дочь: Агафия

Мать ребёнка: Рыбак Евдокия Иоаннова

Богодуховка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1911

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Рыбак Евдокия Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбак Евдокия Иоаннова

Смерть
Неизвестно
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