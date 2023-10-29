Кочурова (Матвеева) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова (Матвеева) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1965

Отец: Матвеев Михаил Митрофанович

Мать: Матвеева Нина Ивановна

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