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Лисицын Иван Михайлович

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Лисицын Михаил Васильевич

Мать: Лисицина Матрена Константиновна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Военная служба
?.06.1941
Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
мл.сержант , шофер-механик ДКУ 47 ВАД 9, С 06.1941 по 07.1941гг Калининский фр.,802 авт.полк 93 УМС, С 07.1941 по 01.1942гг Северо-Западный ,вр., с 09.1942г ВАД-9 Калининский, 1 и 2-й Прибалтийские ... Показать все
Военная награда
22.07.1945
вс Ленинградского фр.,Приказ № 1076/н о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-7600
Военная награда
30.09.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Японией"
ЦАМО РФ , шк-52, ящ-3
Смерть
Неизвестно