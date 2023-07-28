Лисицын Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Военная служба
?.06.1941
Аргаяш, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
мл.сержант , шофер-механик ДКУ 47 ВАД 9, С 06.1941 по 07.1941гг Калининский фр.,802 авт.полк 93 УМС, С 07.1941 по 01.1942гг Северо-Западный ,вр., с 09.1942г ВАД-9 Калининский, 1 и 2-й Прибалтийские ... Показать все
Военная награда
22.07.1945
вс Ленинградского фр.,Приказ № 1076/н о награждении медалью "За боевые заслуги"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-7600
Военная награда
30.09.1945
Указ ПВС СССР о награждении медалью "За победу над Японией"
ЦАМО РФ , шк-52, ящ-3
Смерть
Неизвестно