Филиппова (Самичева) Лидия Константиновна
Место рожденияВологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково
Дата рождения20.03.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1901
Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково
Бракосочетание
04.02.1924
Вологодский уезд, Оларёвская волость, дер. Шастово
Рождение ребёнка
04.11.1924
Дочь: Фаина Григорьева
Отец ребёнка: Филиппов Григорий Васильевич
Вологодский уезд, Оларёвская волость, дер. Шастово
Смерть
Неизвестно