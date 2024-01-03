Филиппова (Самичева) Лидия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Самичева) Лидия Константиновна

Место рождения

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково

Дата рождения

20.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1901

Отец: Самичев Константин Исааков

Мать: Самичева Анна Васильевна

Вологодский уезд, Оларевская волость, дер. Волково
Бракосочетание
04.02.1924

Муж: Филиппов Григорий Васильевич

Вологодский уезд, Оларёвская волость, дер. Шастово
Рождение ребёнка
04.11.1924

Дочь: Фаина Григорьева

Отец ребёнка: Филиппов Григорий Васильевич

Вологодский уезд, Оларёвская волость, дер. Шастово
Смерть
Неизвестно
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