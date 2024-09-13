Вергазов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 06.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1914
Дочь: Фонкич (Вергазова) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1918
Работа или профессия
До 1918
Крестьянин
Место жительства
С 1918
Черновские копи
Работа или профессия
С 1918
Шахтёр на Черновских каменноугольных копях
Смерть
После 06.08.1941