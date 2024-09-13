Вергазов Фёдор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВергазов Фёдор

Вергазов Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 06.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1914

Дочь: Фонкич (Вергазова) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
До 1918
Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
До 1918
Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Крестьянин
Место жительства
С 1918
Чита, город Чита, Забайкальский край
Черновские копи
Работа или профессия
С 1918
Чита, город Чита, Забайкальский край
Шахтёр на Черновских каменноугольных копях
Смерть
После 06.08.1941

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