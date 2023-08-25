Жукова (Тарзина) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Тарзина) Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарзин Алексей Павлович

Мать: Тарзина Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Жуков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Жуков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токарева Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Жуков Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Григорий

Смерть
Неизвестно
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