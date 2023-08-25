Жукова (Тарзина) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Жуков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Жуков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токарева Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Жуков Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Григорий
Смерть
Неизвестно